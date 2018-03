Governo pode liberar recursos do Orçamento da União no dia 22, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo poderá liberar recursos do Orçamento da União no dia 22, quando será publicado o relatório bimestral de reavaliação de receitas e despesas.

“É possível a liberação de recursos, mas não está definido. Devemos ter a reavaliação das receitas, que de fato estão crescendo, mas o maior limitador é o teto”, afirmou, após participar de reunião neste sábado com o presidente do Conselho de Administração da Nestlé, Paul Bulcke.

O ministro disse ainda que a previsão de crescimento de 3% do PIB será mantida.

Rio de Janeiro

Meirelles afirmou que o governo ainda analisa se haverá a necessidade de liberação de recursos federais para o Rio de Janeiro e que isso dependerá do uso das tropas federais. “As forças armadas estão fazendo os cálculos”, comentou.

Ele disse ainda que a questão dos recursos do Rio de Janeiro está sendo “mal entendida” e que está havendo um aporte “enorme” para o Rio através do regime de recuperação fiscal, acordo com a União ao qual o estado aderiu.

O ministro lembrou que o regime permitiu a suspensão da dívida fluminense com o governo e uma série de ações, como a privatização da Cedae e a concessão de empréstimos para o estado. “Isso vai viabilizar o pagamento de questões de segurança”, afirmou. “Existe um esforço enorme, no qual estamos trabalhando há meses. O que tem de novo é apenas quem comanda a segurança”, completou.

Meirelles admitiu que a criação do Ministério da Segurança Pública demandará novos recursos e disse que, com o Orçamento federal próximo do limite estabelecido pelo teto de gastos, eles virão de outras pastas, que ainda não foram definidas. “O Planejamento está trabalhando nisso, estamos definindo”, concluiu.