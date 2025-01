Governo ordena retirada de algemas de brasileiros deportados

Voo com deportados dos EUA parou em Manaus por problemas técnicos. Ministério da Justiça acusou americanos de "flagrante desrespeito" por uso de algemas em território brasileiro.O ministério da Justiça acusou o governo americano de "flagrante desrespeito aos direitos fundamentais" neste sábado (25/01) por ter mantido brasileiros algemados e acorrentados em Manaus, após um voo de repatriação que vinha dos EUA realizar uma parada técnica na capital do Amazonas.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ordenou a Polícia Federal e as autoridades americanas a retirarem as algemas dos brasileiros enquanto aguardavam o segundo trecho da viagem. A pasta argumentou que se trata de uma questão de soberania nacional.

A aeronave americana levava 158 pessoas que foram deportadas dos EUA no primeiro esforço do presidente americano Donald Trump de endurecer as regras contra imigração. No grupo havia 88 brasileiros.

Segundo o ministério da Justiça, a ordem veio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O ministro destacou ao presidente o flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros", afirmou a pasta, em nota.

"O Ministério da Justiça e Segurança Pública enfatiza que a dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valores inegociáveis", continuou.

Americanos mantiveram algemas

O voo tinha como destino final o aeroporto de Confins, na capital mineira, mas precisou fazer um pouso em Manaus na noite de sexta-feira após enfrentar problemas técnicos.

Ao pousar no Brasil, porém, as autoridades americanas queriam manter os brasileiros acorrentados até um segundo avião chegar dos EUA para levar o grupo a Belo Horizonte. Os dois países possuem um acordo que obriga os deportados a desembarcarem apenas no destino final.

Em nota, a PF afirmou que, seguindo determinação do Ministério da Justiça, os brasileiros que chegaram algemados foram liberados "na garantia da soberania brasileira em território nacional e dos protocolos de segurança em nosso país".

A corporação ainda diz que "proibiu que os brasileiros fossem novamente detidos pelas autoridades americanas".

Os passageiros foram acolhidos e acomodados na área restrita do aeroporto. No local, receberam bebida, comida, colchões e foram disponibilizados banheiros com chuveiros.

Avião da FAB leva o grupo até Minas Gerais

A pasta ainda determinou que uma aeronave da FAB fosse mobilizada para transportar os brasileiros ao destino final. "Uma aeronave KC-30 […] foi engajada, por solicitação do Governo Federal, para prestar apoio aéreo aos deportados, oriundos dos Estados Unidos da América, que aguardam o término do traslado em Manaus", disse a FAB, em nota. Profissionais de saúde também acompanham a viagem.

gq (ots)