Governo nomeia superintendentes regionais do Incra na Paraíba e em Santarém (PA)

Brasília, 18 – O Ministério da Agricultura nomeou dois novos superintendentes regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado da Paraíba e na cidade de Santarém, no Estado do Pará.

Para a regional da Paraíba, foi nomeado Leonardo Torreão Villarim de Medeiros, no lugar de Francisco Rinaldo Maranhão de Figueiredo, exonerado nesta quinta-feira, 18. Para Santarém, foi nomeado Eugenio Gustavo Guerreiro Hamoy. As mudanças estão formalizadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira.