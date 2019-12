Governo nomeia direção da Embratur

Após publicar decreto que institui a Embratur – Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, o governo federal nomeou a direção do órgão. Em decretos publicados na edição desta Quinta-feira (12) do Diário Oficial da União, o governo está nomeando Gilson Machado Guimarães Neto para exercer o cargo de diretor-presidente da Embratur, com mandato de quatro anos. Gilson Machado já é o atual presidente da Embratur, que passa agora por uma reestruturação, tornando-se um serviço social autônomo.

Também estão sendo nomeados: Carlos Alberto Gomes de Brito, para exercer o cargo de diretor de Gestão Corporativa da Embratur; e Osvaldo Matos de Melo Junior, para o cargo de diretor de Marketing, Inteligência e Comunicação. Carlos Brito ocupava a direção de Gestão Interna do órgão e Osvaldo Melo Junior já estava à frente da direção de Marketing. Os dois também foram nomeados para um mandato de quatro anos.