Governo negocia acordo para diminuir tipologias de máquina agrícola, diz ministro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 15:58 Compartilhe

Brasília, 28 – O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que o governo está negociando um acordo de cooperação técnica para diminuir as tipologias de máquinas agrícolas brasileiras. “Precisamos que empresas e universidades tragam para o Brasil máquinas menores”, declarou o ministro, na solenidade de lançamento do Plano Safra Familiar.

Em defesa da agroecologia, Paulo Teixeira afirmou que vai criar um grande projeto de “agroflorestas” na região da floresta amazônica.

Ao comentar os detalhes do Plano Safra, divulgados mais cedo pelo governo, o ministro disse querer equilibrar o acesso a crédito rural entre as diferentes regiões do País, de forma a reduzir as desigualdades.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias