Governo mexicano pede retirada de anúncio dos EUA contra migração na TV

O governo do México pediu aos canais de televisão privados que retirem do ar um anúncio com a secretária de Segurança Doméstica dos Estados Unidos, Kristi Noem, alertando contra a migração irregular, anunciou a presidente Claudia Sheinbaum nesta segunda-feira (21).

O governo de Donald Trump ameaçou reiteradamente o México com a imposição de tarifas sobre suas exportações se o fluxo de migrantes sem documentos e de drogas para o seu território não fosse interrompido.

No início de fevereiro, o governo mexicano enviou 10.000 soldados para a fronteira compartilhada para abordar esses dois problemas.

No comercial de televisão, no ar desde o início de abril, Noem alerta: “Se você está pensando em entrar ilegalmente nos Estados Unidos, nem pense nisso.”

Também avisa que, se um imigrante sem documentos cometer um crime, será “procurado” porque “criminosos não são bem-vindos”.

Em resposta, o governo mexicano enviou uma carta às emissoras privadas na semana passada, pedindo que retirassem o anúncio “para contribuir para uma sociedade livre de discriminação”.

Sheinbaum disse que o anúncio “contém uma mensagem discriminatória que viola a dignidade humana e pode encorajar atos de rejeição e violência contra pessoas em trânsito”.

A presidente acrescentou que o seu governo também pedirá a plataformas como o Facebook que não permita que um governo estrangeiro paute ou pague por esses conteúdos para ter visibilidade no México.

A mandatária ressaltou que, segundo a lei mexicana, “estão proibidas toda as formas de discriminação” e que este anúncio, pago pelo governo americano, motivou múltiplas queixas ao Conselho Nacional para Prevenir a Discriminação (Conapred).

Sheinbaum anunciou que enviará ao Congresso uma reforma para incluir um artigo na Lei de Telecomunicações que proíbe governos estrangeiros de pagar por publicidade em emissoras de televisão mexicanas.

