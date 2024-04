Governo Meloni declara guerra ao ‘italian sounding’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/04/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 15 ABR (ANSA) – O governo italiano declarou guerra ao fenômeno do “italian sounding” nesta segunda-feira (15), data que marca a primeira edição do Dia Nacional do Made in Italy, iniciativa criada pela gestão da premiê Giorgia Meloni para promover as excelências do país.

“A falsificação e o italian sounding drenam do sistema Itália dezenas de bilhões de euros por ano e comprometem a qualidade de nossas excelências e do nosso nome”, disse a primeira-ministra na 56ª edição da feira de vinhos Vinitaly, em Verona.

O “italian sounding” é a prática de usar referências para simular uma suposta origem italiana do produto, fazendo os consumidores acreditarem que estão de fato comprando um item “made in Italy”.

“Quando não se distingue o que é italiano do que não é, e quando os produtos vendidos como italianos não são do mesmo nível da Itália, infelizmente isso compromete nosso nome”, acrescentou Meloni.

Segundo a premiê, o país precisa ser “implacável contra quem pensa que pode usar o nome italiano para produzir e vender produtos que não têm nem de longe a excelência da qual a Itália pode se orgulhar”. “E pretendemos agir assim em todos os níveis”, assegurou.

A data do Dia do Made in Italy foi escolhida em homenagem ao nascimento do gênio renascentista Leonardo da Vinci, em 15 de abril de 1452.

“Não existe identidade italiana sem made in Italy, não existe cultura italiana sem made in Italy”, destacou Meloni. (ANSA).