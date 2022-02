Governo mantém disposição para discutir sobre combustíveis, diz líder

O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), afirmou que o Executivo se mantém com disposição para discutir uma solução para os preços dos combustíveis no País, mas evita apoiar alguma medida específica em tramitação no Congresso.

“O problema está identificado, o governo mantém uma boa intenção de discutir o assunto, mas vai

discutir o assunto com rigor fiscal, mantendo o equilíbrio do Orçamento da União e atendendo na

ponta aquilo que a população precisa, que é a redução no preço do combustível”, disse o parlamentar, pontuando que há várias propostas em tramitação e que o governo está “na mesa de Negociação”.

Nesta terça-feira, o Congresso analisa dois vetos do presidente Jair Bolsonaro, um com impacto fiscal. Os parlamentares fecharam um acordo para derrubar o veto à compensação da propaganda partidária no rádio e na TV fora do período eleitoral, retomada neste ano.

Com isso, as emissoras de rádio e de televisão deixarão de pagar impostos ao inserir os programas das legendas, diminuindo a arrecadação da União.

