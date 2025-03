Governo Lula nega ter usado Abin para espionar autoridades do Paraguai

O governo Lula (PT) negou ter executado, por meio da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), uma operação hacker para investigar autoridades do governo do Paraguai. A ação havia sido revelada nesta segunda-feira, 31, pelo portal UOL.

Segundo a reportagem, servidores da Abin acessaram computadores paraguaios para obter informações sigilosas a respeito da negociação de tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu, localizada na fronteira entre os dois países e objeto de uma disputa comercial entre os governos.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a operação foi “autorizada pelo governo anterior”, chefiado por Jair Bolsonaro (PL), e “tornada sem efeito pelo diretor interino da Abin em 27 de março de 2023, tão logo a atual gestão [de Lula] tomou conhecimento do fato”.

“O governo do Presidente Lula reitera seu compromisso com o respeito e o diálogo transparente como elementos fundamentais nas relações diplomáticas com o Paraguai e com todos seus parceiros na região e no mundo”, concluiu o Itamaraty.