Governo Lula lamenta tarifas dos EUA, mas prega diálogo

(ANSA) – BRASÍLIA, 03 APR – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, por meio de nota oficial, o aumento das tarifas anunciado nesta quarta-feira (2) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Washington decidiu impor uma tarifa adicional de 10% sobre todas as importações do Brasil.

“O governo brasileiro lamenta a decisão tomada pelo governo norte-americano. A nova medida, assim como as demais tarifas já impostas sobre os setores de aço, alumínio e automóveis, viola compromissos dos Estados Unidos perante a Organização Mundial do Comércio (OMC)”, diz o comunicado assinado pelos ministérios das Relações Exteriores e de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Segundo o governo brasileiro, os EUA registraram em 2024 superávits comerciais expressivos em relação ao Brasil – cerca de US$ 7 bilhões no comércio de bens e US$ 28,6 bilhões no setor de serviços.

No entanto, apesar da crítica, o comunicado afirma que o Brasil “mantém-se aberto ao aprofundamento do diálogo estabelecido ao longo das últimas semanas com o governo norte-americano”, com a expectativa de que as tarifas possam ser revertidas. (ANSA).