Governo Lula homenageia papa Francisco em reunião do Brics

(ANSA) – BRASILIA, 30 APR – O assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, fez uma homenagem ao papa Francisco, que morreu aos 88 anos, em 21 de abril, na reunião dos assessores de Segurança Nacional do Brics, em Brasília, nesta quarta-feira (30).

“Gostaria de finalizar com uma homenagem ao papa Francisco que, em sua última mensagem de Páscoa, fez uma defesa da paz”, declarou o diplomata no seu discurso no Palácio Itamaraty.

“Eu cito (Francisco) e ‘apelo a todos os que no mundo tenham responsabilidades políticas para que não cedam à lógica do medo, mas usem os recursos disponíveis para combater a fome e promover o desenvolvimento. Essas são as armas da paz’ “, acrescentou.

O ex-ministro das Relações Exteriores participou, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do velório de Jorge Mario Bergoglio, realizado no sábado passado (26), em Roma, na Itália.

Líder da Igreja por mais de uma década, Francisco faleceu devido a um AVC e colapso cardiocirculatório irreversível, após uma longa batalha contra a pneumonia. Seu funeral comoveu uma multidão de fiéis em todo o mundo.

Além da homenagem ao Papa, Amorim também fez uma defesa da democracia e críticas à “polarização” impulsionada por grupos de direita a nível global, em seu pronunciamento de menos sete minutos. (ANSA).