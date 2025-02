Governo Lula estuda reajustar Bolsa Família diante de alta de preço dos alimentos, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, afirmou que está em discussão no governo Lula uma mudança no valor do Bolsa Família diante do aumento “brusco” no preço dos alimentos. “Vamos tomar uma decisão dialogando com o presidente (Lula), porque isso repercute. Será um ajuste? Será um complemento na alimentação?”, pergunta, para, então, admitir que mexer no valor do repasse “está na mesa”.

A declaração ocorreu em entrevista ao portal Deutsche Welle nesta sexta-feira, 7.

O ministro disse que prepara um relatório para apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva até março.

‘Ruído’

Integrantes da equipe econômica afirmaram ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a declaração dada por Dias é apenas um ruído.

Segundo os técnicos, além de não haver espaço orçamentário para um aumento no valor do benefício, a medida pioraria o cenário inflacionário.

No Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) deste ano, ainda pendente de votação pelo Congresso, o governo reservou R$ 167,2 bilhões para o Bolsa Família.

Após a declaração do ministro, o dólar à vista ampliou os ganhos e tocou o nível de R$ 5,80. As taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) de curtíssimo prazo também renovaram seguidas máximas em reação à fala do ministro.

O presidente Lula vem se mostrando preocupado com a alta do preço dos alimentos – o que vem pesando sobre a sua popularidade.

Na quinta-feira, 7, o presidente orientou a população a deixar de comprar produtos caros, o que virou meme nas redes.

Nesta sexta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a afirmar que o dólar está perdendo força ante o real e que isso vai ajudar a reduzir o preço dos alimentos no médio prazo.