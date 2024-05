Governo Lula é aprovado por 32% dos deputados, aponta pesquisa Genial/Quaest

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 5:30 Para compartilhar:

No momento em que o governo federal está focado em aprovar diversas medidas para auxiliar a população do Rio Grande do Sul a reconstruir suas casas ou retomar seus negócios, a Câmara dos Deputados segue avaliando negativamente a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo dados da pesquisa Genial/Quaest.

De acordo com o levantamento, 42% dos deputados avaliam negativamente o atual governo. Enquanto 32% avaliam de forma positiva, outros 26 afirmaram ser regular. Em comparação com a opinião pública, a última pesquisa divulgada pela Genial/Quaest apontou empate de 33% entre aprovação e reprovação e 31% de regular.

Foram feitas 183 entrevistas presenciais e online com deputados federais no exercício de seus mandatos. A amostra foi definida com base em estratos de região e posicionamento ideológico dos partidos (esquerda, centro e direita). A margem de erro estimada é de 4,8 pontos percentuais para cima ou para baixo.

O período da coleta foi de 29 de abril a 20 de maio, período em que o Rio Grande do Sul já estava sofrendo com as cheias no estado.

A pesquisa mostra que 90% dos parlamentares de oposição entrevistados avaliam a atual administração negativamente. Já entre os deputados da base do governo, 70% avaliam positivamente a atual gestão, e apenas 6% deles veem de forma negativa. Entre os identificados como de “independente”, o placar é 31% negativo, 15% positivo e 52% regular.

Quase a metade dos parlamentares ouvidos pela Genial/Quaest (49%) respondeu que o partido ao qual estão filiados pertencem a base do governo na Câmara. Outros 21% disseram que suas legendas são independentes, e 28%, de oposição. O restante (2%) optou por não responder.

Para 38% dos deputados federais ouvidos pela Genial/Quaest, o Brasil está caminhando na direção correta. Outros 52% pensam o contrário, e 10% dos entrevistados optaram por não responder ao questionamento.

Na questão econômica, 40% dos deputadors avaliam que o país está na direção correta. Já 55% dizem que está na direção errada, e 5% não souberam ou não responderam.

A relação com o Congresso também foi questionada. 43% dizem que a relação é ruim. 33% responderam regular e 22% como positiva.

Apesar de 64% achaem que o Governo dá menos atenção do que deveria aos parlamentares, 77% disseram que foram recebidos por algum Ministro ou Ministra do governo, e 19% disseram que não foram recebidos. 44% disseram que tiveram seus pedidos atendidos, contra 25% que não tiveram.

Alexandre Padilha foi apontado como o interlocutor mais efetivo no Governo por 12% dos parlamentares. E 43% afirmaram não ter um interlocutor.

Entre os projetos importantes, a Reforma Tributária é considerada a mais provável de ser aprovada, são 58% contra 8% de improvável. Já a Reforma Administrativa deve ser a mais difícil de passar. São 42% dos parlamentares dizendo que é improvável contra 13% de provável.

Sobre o déficit zero, apenas 16% acreditam que o Governo vai cumprir a meta em 2024, contra 80% que não acreditam.

Mais da metade da Câmara (54%) dizem que o Governo está preocupado com o controle da inflação. Outros 44% afirmam que não exite essa preocupação.

As eleições municipais também foram questionadas, 80% dos deputados disseram que vão se envolver muito. A maioria (54%) acredita que deve causar divisões entre as pessoas, mas menos que em 2022. Já 11% acham que a divisão será maior e 32% disseram que será como em 2022.