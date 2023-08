Governo Lula confirma novo embaixador da Itália no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/08/2023 - 20:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 16 AGO (ANSA) – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira (16) que concedeu o agrément – termo que significa consentimento, em linguagem diplomática – para o novo embaixador da Itália no Brasil.

O escolhido pelo governo italiano para substituir o diplomata Francesco Azzarello é Alessandro Cortese.

“O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor Alessandro Cortese como embaixador extraordinário e plenipotenciário da República Italiana no Brasil”, diz nota oficial do Ministério das Relações Exteriores.

Nascido em Roma, em 16 de outubro de 1960, Cortese é formado em Direito pela Universidade de Roma e possui vasta experiência profissional.

O novo embaixador ingressou no Serviço Diplomático Italiano em 1986, onde atuou inicialmente na Secretaria do Departamento de Cooperação para o Desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores e depois foi designado para a Secretaria-Geral da pasta, em 1988.

Desde então, ocupou diversos cargos diplomáticos, como conselheiro de Política Externa e de Segurança Comum (Pesc) na missão permanente da Itália na União Europeia; assessor diplomático do presidente da Câmara dos Deputados do Parlamento Italiano; representante permanente junto ao Comitê Político e de Segurança da UE; e coordenador da presidência italiana da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) em 2018. (ANSA).

