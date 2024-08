Governo Lula agradece UE por buscar diálogo na Venezuela

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2024 - 11:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 09 AGO – O governo de Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu na última quinta-feira (8) o apoio da União Europeia pela busca ao diálogo para chegar a uma solução na crise política na Venezuela após as eleições de 28 de julho.

“O Brasil quer continuar, vai insistir nesse papel de mediador, junto com outros países da América, e agradeceu muito o apoio da União Europeia no documento pela busca de uma solução pacífica, uma solução que possibilite ao povo da Venezuela retomar a paz e o desenvolvimento e o emprego”, declarou o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

No início da semana, Lula falou sobre a crise na Venezuela com presidente francês, Emmanuel Macron, enquanto o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, discutiu sobre o tema com seu homólogo espanhol, José Manuel Albares Bueno.

A crise política no país liderado por Nicolás Maduro foi discutida durante a reunião do presidente brasileiro com seu gabinete de ministros.

“A condução do caso pelo MRE (Ministério das Relações Exteriores) é apoiada pelo presidente e é o Brasil seguindo sua tradição diplomática de buscar uma solução com um país importante, que tem uma fronteira enorme com o Brasil e que tem um impacto enorme na vida do povo brasileiro e venezuelano”, acrescentou Costa.

Além disso, o chefe da Casa Civil comentou que o governo Lula vai continuar trabalhando “no sentido de uma solução”, porém “ou se apresentam de fato as provas da lisura da eleição ou vamos ter de buscar uma solução para a Venezuela”. (ANSA).