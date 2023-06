Governo Lula admite possibilidade de trocar ministros

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/06/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 13 GIU – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode fazer mudanças no gabinete com a saída de integrantes do União Brasil, segundo admitiu o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT).

“O União Brasil vem apresentando o desejo de reformulação dos seus três ministros indicados. É absolutamente natural que um partido queira apresentar isso”, declarou Padilha.

“Governo é igual a um rali, de vez em quando, durante o rali, temos que trocar o motorista, trocar o pneu. O que importa é estar no caminho certo. Este é um governo que tem rumo, não está em questão a qualidade da gestão”, comentou.

O ministro esteve com Lula em reuniões com líderes partidários e parlamentares para analisar a primeira reformulação do gabinete desde o início do governo.

A possibilidade da demissão da ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), e outros integrantes da legenda do centrão aumentou após as derrotas sofridas pelo governo na Câmara, comandada pelo poderoso Arthur Lira (PP), que disse que o Executivo “entendeu” a necessidade de fazer modificações no gabinete para alcançar uma “melhor” relação com deputados.

