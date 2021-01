Governo liberou 69% dos recursos contratados do Funcafé na safra 2020/21, diz CNC

São Paulo, 15 – O Ministério da Agricultura liberou aos agentes financeiros, até 31 de dezembro, R$ 3,666 bilhões em recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), referentes à safra 2020/21, já colhida. O montante representa 68,93% do total de R$ 5,318 bilhões contratados pelas instituições, informa o Conselho Nacional do Café (CNC), que apurou os números junto ao ministério. O CNC destaca que na safra 2020/21, que se encerrará em junho, o Funcafé disponibiliza um total de R$ 5,710 bilhões.

Do volume repassado, R$ 1,432 bilhão foram destinados à Comercialização, o que corresponde a 64,8% do total para esta linha; R$ 1,210 bilhão para Custeio (75,6%); R$ 547,9 milhões ao Financiamento para Aquisição de Café – FAC (49,3%); e R$ 475,9 milhões para Capital de Giro (75,5%).

Conforme o CNC, o Ministério da Agricultura assinou na quinta, 14, um contrato com o Citibank, credenciando a instituição a operar os recursos do Funcafé na safra corrente.

Segundo apuração do CNC, com a assinatura de mais esse contrato, o volume do Fundo disponibilizado a 31 agentes financeiros chega a R$ 5,318 bilhões, ou 93,1% do total de R$ 5,710 bilhões. A contratação do volume restante (R$ 392,5 milhões) depende da apresentação de demanda por parte do Santander, que tomou parcialmente seus recursos.

