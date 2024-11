Governo lança plataforma de jurisprudência sobre combate ao racismo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2024 - 14:17 Para compartilhar:

A Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério da Igualdade Racial (MRI) lançam nesta quinta-feira, 21, a plataforma JurisRacial, que vai reunir leis e decisões judiciais sobre a temática racial. A intenção do repositório é dar visibilidade a essas informações e estimular a construção de teses jurídicas de enfrentamento ao racismo. O evento será realizado em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado hoje. O ministro Jorge Messias, da AGU, e Anielle Franco, do MRI, devem participar. O evento está marcado para as 9h.

O lançamento ocorre um ano após a assinatura da portaria que instituiu a plataforma, em 21 de novembro do ano passado. Na ocasião, o governo havia informado que a ferramenta deveria ser disponibilizada até o final de 2023. Questionada sobre a demora, a AGU não respondeu.