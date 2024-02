Governo lança incentivo para aportes estrangeiros verdes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/02/2024 - 16:42 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 26 FEV (ANSA) – O Ministério da Fazenda lançou nesta segunda-feira (26) o programa Eco Invest Brasil, que mira impulsionar investimentos verdes estrangeiros no Brasil, com proteção da variação cambial para que empresas e investidores captem recursos no mercado externo.

Serão fornecidas linhas de crédito para financiar entre 10 e 15% de projetos em transformação ecológica, alcançando entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões anuais.

A Fazenda garantiu que o programa não interferirá no mercado de câmbio, apenas dará uma espécie de seguro ambiental, podendo chegar a 25 anos de prazo.

Em caso de desvalorização do real, o hedge cambial cobrirá a diferença. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) será intermediário na contratação de um banco internacional para o seguro, e o Banco Central (BC) controlará as operações.

“Nós temos uma matriz energética limpa, isso faz com que o país tenha um diferencial. A ideia é oferecer uma linha competitiva para que o custo final seja vantajoso”, disse o secretário do Tesouro, Rogério Ceron. (ANSA).

