Governo japonês minimiza ‘preocupações’ atribuídas ao imperador sobre covid e os Jogos

O governo japonês minimizou nesta sexta-feira (25) supostas afirmações atribuídas ao imperador Naruhito, que teria expressado “preocupação” com a propagação da covid-19 durante os Jogos Olímpicos (23 de julho-8 de agosto), alegando que os comentários eram apenas a opinião de um representante da casa imperial.

Na quinta-feira, Yasuhiko Nishimura, diretor da agência da casa imperial, que administra os temas relacionados ao monarca e sua família, declarou à imprensa que o imperador estava “muito preocupado com a atual situação das infecções da covid-19”, informou a imprensa local.

Nishimura disse pensar que o imperador “está preocupado que, enquanto vozes entre a opinião pública manifestam inquietação, a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos (…) pode levar a um aumento das infecções”.

De qualquer modo, ele afirmou que “não ouviu estas palavras diretamente da parte de Sua Majestade”, mas que pensava que “sente isto”, segundo a agência de notícias Kyodo.

O imperador não tem nenhum poder político, mas é considerado uma figura simbólica importante no Japão.

As palavras foram consideravelmente minimizadas nesta sexta-feira pelo governo japonês. O primeiro-ministro Yoshihide Suga declarou aos jornalistas que Nishimura se “expressou a título pessoal”.

Esta posição foi repetida pelo ministro para os Jogos Olímpicos, Tamayo Marukawa, e pelo porta-voz do governo, Katsunobu Kato.

“Pediram a Nishimura para comentar sobre seus sentimentos a respeito dos Jogos, e ele falou sobre seus sentimentos”, disse Kato.

“Entendi que ele afirmou que chegou à conclusão com suas conversas diárias com Sua Majestade. É necessário destacar que estava falando de seus próprios pensamentos”, acrescentou Kato.

O porta-voz indicou que o governo japonês está decidido a organizar Jogos Olímpicos e Paralímpicos “seguros”.

Há vários meses, a opinião pública japonesa está majoritariamente contrária à celebração do evento este ano, mas as pesquisas recentes apontam que os opositores perderam espaço.

Os torcedores procedentes do exterior estão vetados, e o público local será limitado a 50% da capacidade do local de competição, ou 10.000 pessoas no máximo, o que for menor.

O Japão teve uma crise de saúde menos grave que a maioria dos países, com 14.500 mortes contabilizadas oficialmente por covid-19.

A campanha nacional de vacinação começou lentamente, mas avançou nas últimas semanas, com quase 9% da população completamente vacinada.

Veja também