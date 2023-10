Governo japonês busca dissolução da Seita Moon

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/10/2023 - 12:01 Compartilhe

O governo do Japão pedirá a dissolução da Igreja da Unificação, conhecida como Seita Moon, ao fim de uma investigação após o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em julho de 2022, disse o ministro da Educação, Masahito Moriyama, nesta quinta-feira (12).

“Levando-se em consideração os graves danos causados” por esta organização, o governo considera que “se trata de um caso que pode ser objeto de uma ordem de dissolução”, declarou o ministro Moriyama à imprensa, após uma reunião com um grupo de especialistas.

O governo poderá solicitar a dissolução da organização em um tribunal de primeira instância de Tóquio nesta sexta-feira, conforme os jornais locais.

O suspeito do assassinato, Tetsuya Yamagami, agiu por ressentimento contra a Seita Moon, que conseguiu de sua mãe vultosas doações, deixando a família na bancarrota. O homem também pensava que o ex-primeiro-ministro era alguém próximo daquela seita.

Yamagami foi detido no local do ataque contra Shinzo Abe, morto a tiros no meio da rua durante um evento de campanha eleitoral em Nara (oeste), em 8 de julho de 2022. Agora, está sendo processado por “assassinato e violação da lei” sobre porte de armas e pode ser condenado à morte.

Shinzo Abe não era membro da Igreja da Unificação, mas, em 2021, participou de um colóquio organizado por um grupo afiliado a essa seita. O evento contou com a presença de outros políticos, como o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

O grupo, que passou a se chamar Federação das Famílias para a Paz e Unificação Mundial, negou qualquer irregularidade de sua parte e se comprometeu a evitar que seus membros façam doações “excessivas”.

Muitos ex-membros criticaram publicamente as práticas da seita, acusada de impor metas de doação a seus fiéis.

As revelações sobre seus vínculos com figuras políticas importantes no Japão contribuíram para a queda da popularidade do atual governo, liderado por Fumio Kishida.

Em outubro de 2022, Kishida ordenou a abertura de uma investigação sobre a Igreja da Unificação.

Se o tribunal ordenar a dissolução, a Igreja da Unificação perde suas isenções fiscais, mas pode continuar exercendo suas atividades religiosas.

Até agora, apenas dois grupos religiosos foram sujeitos a tal ordem no Japão. Um deles é a seita Aum Shinrikyo, responsável pelo ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, em 1995.

Fundada na Coreia em 1954 por Sun Myung Moon, a seita Moon se desenvolveu fortemente nas décadas de 1970 e 1980, também no Japão. Moon (1920-2012) estabeleceu relações com o avô de Shinzo Abe, Nobusuke Kishi, que foi primeiro-ministro do Japão no final dos anos 1950.

