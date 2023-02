Governo japonês apresentará indicados a presidente e vices do BC na próxima semana, dizem fontes

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/02/2023 - 9:16 Compartilhe





Por Yoshifumi Takemoto

TÓQUIO (Reuters) – O governo do Japão está considerando apresentar ao Parlamento seus indicados para presidente e dois vices do Banco do Japão na próxima semana, disseram três fontes do governo e do partido governista à Reuters nesta terça-feira.

O governo inicialmente planejava apresentar os indicados por volta de 10 de fevereiro, mas o cronograma foi adiado, disseram as fontes sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto.





O segundo mandato de cinco anos do atual presidente do banco central, Haruhiko Kuroda, termina em 8 de abril. Seus dois vices, Masayoshi Amamiya e Masazumi Wakatabe, terminarão seus mandatos em 19 de março.

A indicação do governo precisa da aprovação de ambas as Casas do Parlamento, o que já está praticamente garantido, já que a coalizão governista tem uma maioria sólida.

O jornal Nikkei informou na segunda-feira que o governo sondou Amamiya, um funcionário de carreira que elaborou muitas das ferramentas de afrouxamento monetário do Banco do Japão, para suceder Kuroda como próximo presidente do banco central.

O primeiro-ministro Fumio Kishida disse a repórteres na segunda-feira que continuará a considerar o melhor candidato para o cargo, sugerindo que nenhuma decisão final havia sido tomada.

“O governo escolherá o candidato mais adequado que pode ser aprovado pelo Parlamento”, disse o ministro das Finanças, Shunichi Suzuki, a repórteres nesta terça-feira.

(Reportagem de Yoshifumi Takemoto; Reportagem adicional de Tetsushi Kajimoto)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias