Governo japonês apresentará indicado à presidência do BC em 14 de fevereiro, dizem fontes

Reuters - 09/02/2023 - 10:41





TÓQUIO (Reuters) – O governo do Japão está planejando apresentar ao Parlamento seus indicados à presidente e dois vices do Banco do Japão em 14 de fevereiro, disseram três fontes familiarizadas com o assunto à Reuters nesta quinta-feira.

Fontes disseram à Reuters que o momento do anúncio oficial dos candidatos para suceder o presidente do banco central, Haruhiko Kuroda, e seus vices será na próxima semana.

Os mercados estão acompanhando de perto a nomeação do novo presidente do Banco do Japão em busca de pistas sobre a rapidez com que o banco central pode eliminar gradualmente seu estímulo monetário massivo.





As indicações requerem a aprovação de ambas as câmaras do Parlamento para entrarem em vigor, o que está praticamente garantido devido à maioria sólida da coalizão governista em ambas as Casas.

(Reportagem de Yoshifumi Takemoto e Kantaro Komiya)

