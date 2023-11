Governo italiano vende 20% do capital do banco Monte dei Paschi di Siena

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/11/2023 - 16:40 Para compartilhar:

O Ministério da Economia italiano anunciou, nesta segunda-feira (20), sua intenção de vender nos mercados 20% do capital do banco Monte dei Paschi di Siena (MPS), o mais antigo do mundo, do qual detém 64%.

O governo, que é obrigado a retirar-se do capital do MPS para satisfazer as exigências da Comissão Europeia, pretende vender parte da sua participação aos investidores, enquanto não encontra um comprador.

O ministério estabeleceu um procedimento acelerado para colocar ações do MPS “com investidores qualificados na Itália e investidores institucionais no exterior”, segundo um comunicado.

A decisão é a primeira de uma onda de privatizações que o governo italiano espera que gerem 20 bilhões de euros (21,8 bilhões de dólares ou 106,2 bilhões de reais na cotação atual) até 2026, uma meta considerada ambiciosa pelos analistas.

O MPS, que estava à beira da falência, precisou ser resgatado em 2017 com 5,4 bilhões de euros (5,9 bilhões de dólares ou 19,5 bilhões de reais na cotação da época) pelo Estado italiano, que se tornou o seu principal acionista.

