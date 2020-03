Governo italiano promete consulado em Vitória

SÃO PAULO, 03 MAR (ANSA) – O subsecretário do Ministério das Relações Exteriores da Itália, Ricardo Merlo, anunciou ao presidente Jair Bolsonaro o projeto de abrir um consulado em Vitória (ES), que já tinha recebido a promessa de ganhar uma agência consular do país europeu.

Merlo se encontrou com Bolsonaro durante a cerimônia de posse do novo presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, no último domingo (1º), em Montevidéu. “O Brasil é um país onde vivem milhões de italianos. Falamos com o presidente Bolsonaro da importância da comunidade italiana no país em termos culturais, sociais e econômicos”, disse o subsecretário.

“Entre outras coisas, anunciei ao presidente que em breve abriremos um consulado em Vitória, algo pelo qual ele agradeceu ao governo italiano”, acrescentou Merlo. Em outubro passado, o Ministério das Relações Exteriores da Itália já havia autorizado a abertura de uma agência consular em Vitória, atendendo a uma antiga demanda da numerosa comunidade ítalo-descendente no Espírito Santo – a agência consular tem as mesmas funções de um consulado, porém sem a presença do cônsul-geral.

O Dia do Imigrante Italiano, em 21 de fevereiro, é celebrado nesta data justamente para homenagear a chegada do navio La Sofia à capital capixaba. Segundo o historiador Renzo Maria Grosselli, esse desembarque deu início à “grande imigração” italiana para o Brasil. (ANSA)