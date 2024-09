Governo italiano pede respeito por direitos humanos na Venezuela

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/09/2024 - 10:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 24 SET (ANSA) – O governo italiano voltou a cobrar nesta terça-feira (24) o respeito aos direitos humanos na Venezuela e a libertação dos presos políticos em meio à crise política deflagrada após as eleições de 28 de julho.

O apelo foi feito pelo vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, durante uma reunião informal com os chanceleres do G7 à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

“Pedimos o respeito pelos direitos humanos, a libertação dos presos políticos e ressaltamos a importância de um processo democrático de diálogo no interesse do povo venezuelano”, declarou o chanceler italiano.

A crise na Venezuela se agravou e a população foi às ruas depois que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) declarou o presidente Nicolás Maduro como vencedor nas eleições presidenciais, sem apresentar as atas de votação.

No entanto, a oposição reivindica a vitória de Edmundo González Urrutia, apoiado por María Corina Machado, apesar de a justiça da Venezuela ter emitido um mandado de prisão contra o candidato.

África – Durante a reunião, Tajani também destacou a importância de reforçar a parceria com a África, enfatizando que “a implementação do Plano Mattei com projetos concretos é uma prova tangível do compromisso renovado da Itália com o continente”.

“A segurança, a estabilidade e a prosperidade de África estão no centro da agenda da presidência italiana do G7”, afirmou.

“Olhamos para esta região com grande interesse, tanto para prosseguir a estabilização estratégica como para proteger pragmaticamente os crescentes interesses comerciais e as cadeias de abastecimento globais”. (ANSA).