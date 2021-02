Governo italiano pede ‘prudência’ em fase menos restritiva

ROMA, 7 FEV (ANSA) – O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, fez um apelo neste domingo (7) pedindo “prudência” para a população italiana durante o regime mais flexível de regras contra o novo coronavírus Sars-CoV-2.

“Precisamos da máxima prudência em todo o país. Não devemos prejudicar os avanços das últimas semanas, fruto dos sacrifícios feitos até agora”, pediu.

O pedido por atenção é feito um dia depois de uma multidão lotar praças, bares e restaurantes em diversas regiões da Itália, após o governo anunciar a inclusão de 14 territórios e a província autônoma de Trento na “faixa amarela”.

Nesta classificação, as restrições incluem apenas as medidas de alcance nacional. “A zona amarela não significa uma fuga perigosa”. “O vírus circula e o risco, também pelas variantes, continua alto. Não podemos brincar com fogo”, alertou.

Apesar de estar em um momento de desaceleração dos números da pandemia, a Itália tem registrado casos de variantes do Sars-CoV-2 nos últimos dias, como a brasileira e a britânica, e por isso o governo tem pedido cautela aos italianos.

No entanto, hoje, o Instituto Superior de Saúde (ISS) informou que, no momento, não há evidência científica que determina a necessidade de alterar as medidas já previstas nos protocolos sanitários – que incluem o uso de máscaras, o distanciamento social e higiene das mãos, para combater as cepas. (ANSA)

