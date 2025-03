Governo italiano oferece bolsas a alunos do Teatro alla Scala

SÃO PAULO, 20 MAR (ANSA) – Uma das mais consagradas instituições do mundo para espetáculos ao vivo, a Accademia Teatro alla Scala, em Milão, na Itália, está com inscrições abertas para o curso de aperfeiçoamento para cantores líricos, com duração de dois anos, e para o Global Master in Performing Arts Management, com duração de um ano. Em ambos há bolsas de estudos para estrangeiros oferecidas pelo governo italiano, conforme divulgação do Consulado Geral da Itália em São Paulo.

As inscrições para o curso de canto se encerram no próximo 9 de abril. Dentre os requisitos, os interessados devem comprovar formação na área através de um diploma acadêmico emitido por um conservatório de música ou instituto musical reconhecido. No caso de estudos em escolas privadas ou com professores particulares, o responsável pelo curso deve emitir uma declaração para o candidato.

Para os cantores líricos aprovados, o Ministério das Relações Exteriores da Itália (Maeci) oferecerá até 10 bolsas de estudos a estrangeiros por um período de nove meses a partir de 1º de janeiro de 2026.

Já para o Global Master in Performing Arts Management, as inscrições seguem abertas até 1º de outubro de 2025 para cidadãos da União Europeia e até 17 de setembro deste ano para interessados de outros países. Neste caso, os candidatos não podem ter mais de 35 anos de idade. Além disso, quem não tiver formação acadêmica, deve comprovar experiência profissional entre três e cinco anos em qualquer setor.

Para esse curso, o Maeci oferecerá até nove bolsas a estrangeiros durante seis meses a partir de 1º de janeiro de 2026. Segundo informações do consulado em suas redes sociais, há ainda “três bolsas oferecidas pela associação ‘Gianluca Spina’ do Politécnico de Milão, destinadas a alunos de destaque” do mestrado.

Os links para inscrições, bem como mais detalhes, podem ser acessados através de comunicado publicado no site do Consulado Italiano de São Paulo: www.conssanpaolo.esteri.it/it Com mais de 200 anos de história, a Accademia Teatro alla Scala de Milão oferece cerca de 30 programas distribuídos em quatro departamentos: Música, Dança, Palco e Gestão. (ANSA).