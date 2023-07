Governo italiano lança cartão de compras para famílias pobres

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/07/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 11 JUL (ANSA) – O governo da premiê da Itália, Giorgia Meloni, apresentou nesta terça-feira (11) um programa para ajudar famílias de baixa renda a enfrentar o aumento do custo de vida no país.

A iniciativa gira em torno de um cartão chamado “Dedicado a você” e que dará 382,5 euros (cerca de R$ 2 mil) para núcleos familiares que atenderem os requisitos, como ter pelo menos três membros e Indicador de Situação Econômica Equivalente (ISEE) – instrumento que mede a condição de vida com base na renda anual e no patrimônio – de até 15 mil euros.

Em um vídeo, Meloni disse que o público-alvo do programa é formado por 1,3 milhão de famílias que “têm mais dificuldades para comprar itens de primeira necessidade”.

“Investimos 500 milhões de euros para ajudar as famílias, e o cartão estará disponível nas agências dos correios”, acrescentou a premiê.

Já o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, afirmou esperar que a iniciativa tenha sucesso e possa ser replicada no futuro. “A grande preocupação no momento é a dinâmica inflacionária dos preços alimentares, que estão além de nossas expectativas”, ressaltou.

A inflação na Itália fechou o mês de junho com alta de 6,4% em relação ao mesmo período do ano passado, e a expectativa do governo é de que o índice encerre 2023 em torno de 6%. (ANSA).

