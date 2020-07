Governo italiano deve prorrogar isolamento por 14 dias

ROMA, 09 ABR (ANSA) – O governo da Itália deve prorrogar as medidas de isolamento social, previstas para terminar em 13 de abril, por mais 14 dias.

A ANSA apurou com fontes qualificadas que a extensão da quarentena está sendo discutida enquanto o governo começa a programar o cronograma de reabertura do país, que contabiliza cerca de 140 mil casos e mais de 17 mil mortes na pandemia de coronavírus.

A nova prorrogação valeria para as medidas de isolamento social que impedem as pessoas de saírem de casa a não ser por motivos de trabalho, saúde ou urgentes. Já o fechamento de atividades produtivas não-estratégicas poderia ser revisto.

O governo estaria discutindo a reabertura de empresas do setor agroalimentar e sanitário após a Páscoa, desde que sejam respeitadas as medidas de distanciamento físico.

O primeiro-ministro Giuseppe Conte se reúne nesta quinta-feira (9) com sindicatos para discutir ações que permitam a reabertura de atividades econômicas depois de 13 de abril. Em entrevista à BBC, o chefe de governo disse que poderia “relaxar algumas medidas” de isolamento no fim do mês, desde que haja respaldo científico.

Os cidadãos de toda a Itália estão em isolamento social desde 10 de março, enquanto as indústrias não-estratégicas fecharam no fim do mês passado. (ANSA)

