Governo italiano denuncia que pista de bobsled foi sabotada

ROMA, 21 FEV (ANSA) – O Ministério dos Transportes da Itália denunciou que a pista de bobsled que está sendo construída em Cortina d’Ampezzo, no norte do país, foi alvo de uma sabotagem.

De acordo com o comitê responsável pelas infraestruturas dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, um tubo de refrigeração foi retirado da pista e largado no meio da rua, bloqueando o tráfego e causando muitos transtornos.

“O que aconteceu em Cortina, onde pessoas desconhecidas sabotaram a pista de bobsled, é inquietante e grave. Aqueles que buscam prejudicar as Olimpíadas estão prejudicando a Itália diante do mundo”, disse a pasta.

A construção da pista esportiva, que está quase concluída e deverá ser testada no mês que vem para sediar a competição olímpica, gerou grande controvérsia sobre a derrubada de dezenas de árvores na região.

“O que aconteceu em Cortina foi um ato vil e irresponsável.

Quem quer sabotar as Olimpíadas de 2026 está atacando não apenas o comprometimento de muitos trabalhadores, mas também o país diante do mundo inteiro. Não seremos intimidados”, escreveu Matteo Salvini, vice-premiê da Itália e ministro da Infraestrutura.

Ainda não há uma resposta definitiva para saber se o ocorrido foi uma sabotagem ou um acidente. No entanto, um grupo de investigadores está trabalhando no local para determinar a causa do episódio.

No ano passado, os planos para construir uma nova pista de bobsled em Cortina d’Ampezzo pareciam prestes a ser descartados devido a problemas de custo, mas o governo italiano e as autoridades da região do Vêneto decidiram prosseguir o projeto original. (ANSA).