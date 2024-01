Governo italiano dá sinal verde para venda da rede fixa da TIM

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/01/2024 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 17 JAN (ANSA) – O governo da premiê da Itália, Giorgia Meloni, deu sinal verde para a venda da operação de rede fixa da TIM para a gestora de recursos americana KKR, em um negócio avaliado em mais de 20 bilhões de euros (R$ 107 bilhões).

Em nota, o Palácio Chigi afirma que a operação “protege o interesse nacional e garante o controle estatal sobre ativos estratégicos na rede primária de telecomunicações”.

A TIM é uma empresa privada, porém o governo tinha o direito de exercer o chamado “golden power”, instrumento que lhe dá poder de veto contra transações que envolvam ativos considerados estratégicos para o interesse nacional.

O governo italiano, no entanto, também participará da compra da rede fixa da TIM com a KKR, com uma participação de 15% a 20% na futura empresa. O objetivo da operadora é se desfazer desses ativos para reduzir o endividamento e se concentrar nos serviços móveis.

“Está previsto um papel do governo na definição de escolhas estratégicas e garantida a supervisão do Estado em todos os aspectos inerentes à segurança, à defesa e ao caráter estratégico da rede e ativos associados”, diz a nota do Palácio Chigi. (ANSA).

