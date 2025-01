Governo italiano abre edital para conceder bolsas de estudo

SÃO PAULO, 28 JAN (ANSA) – O governo italiano lançou o edital para a concessão de bolsas de estudo para universitários relativas ao Ano Acadêmico 2025/2026, como parte de um programa dedicado à memória da jovem Giulia Cecchettin, assassinada pelo ex-namorado em novembro de 2023, em um caso que chocou a Itália e evidenciou os problemas do feminicídio no país.

A italiana, de 22 anos, era estudante de Engenharia Biomédica e tornou-se um símbolo da luta contra a violência de gênero. Sua trágica história inspirou a criação das bolsas de estudo no programa “Invest Your Talent in Italy” (IYT).

As Universidades de Bergamo, Brescia, Florença, Parma, Tuscia e a Universidade Ca’ Foscari de Veneza confirmaram a disponibilidade de financiar as bolsas de estudo para os candidatos aprovados que escolherem se matricular em uma dessas instituições.

Os estudantes interessados devem enviar sua candidatura exclusivamente de forma online, acessando a plataforma oficial (https://investyourtalentapplication.esteri.it/SitoIYT/EN/invest -your-talent-in-italy) até, no máximo, no dia 24 de fevereiro de 2025.

O programa “Invest Your Talent in Italy” promove a internacionalização do sistema universitário italiano como um centro de excelência, oferecendo aos estudantes estrangeiros um percurso formativo único e a oportunidade de construir uma carreira de sucesso.

Todos os cursos de mestrado e pós-gradução em áreas estratégicas, como Engenharia/Tecnologias Avançadas; Arquitetura/Design; e Economia e Gestão, são ministrados inteiramente em inglês.

Além disso, o estudante terá formação prática em empresas italianas e bolsa de estudo com duração de 9 meses como suporte financeiro.

Desde o Ano Acadêmico 2023-2024, todos os bolsistas IYT participam também de seminários sobre igualdade de gênero e combate à violência, promovendo um impacto positivo e global.

(ANSA).