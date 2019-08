Governo iraniano propõe ao Parlamento corte de 4 zeros da moeda local

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, enviou um projeto de lei ao Parlamento propondo que quatro zeros sejam cortados da moeda local, o rial, que sofreu forte desvalorização em meio às sanções dos Estados Unidos a Teerã.

Segundo agências de notícias semioficiais, Rouhani pediu que o projeto seja votado em regime de urgência.

O rial tem sofrido os efeitos das crescentes sanções de Washington ao Irã desde que o presidente americano, Donald Trump, decidiu retirar os EUA do acordo nuclear internacional com potências globais há mais de um ano.

Nesta quarta-feira, a moeda iraniana é negociada a 116.500 rials por dólar. Na época do acordo nuclear com o Irã, assinado em 2015, a divisa estava cotada em 32.000 rials por dólar. Fonte: Associated Press.