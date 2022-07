Governo instaura consulta pública sobre abertura do mercado livre de energia

SÃO PAULO (Reuters) – O Ministério de Minas e Energia instaurou nesta terça-feira uma consulta pública sobre a proposta de abertura do mercado livre de energia elétrica para um universo maior de consumidores.







A medida, que vinha sendo bastante aguardada pelo setor elétrico, visa permitir que todos os consumidores atendidos em alta tensão possam optar pela compra de energia elétrica de qualquer supridor –gerador ou comercializador– a partir de 1º janeiro de 2024.

Pelas regras atuais, consumidores com carga igual ou superior a 1.000 kilowatts (kW), atendidos em qualquer tensão, já podem optar pela migração ao chamado “ambiente de contratação livre”, ou ACL.

No mercado livre, geradores e comercializadores negociam diretamente preços e condições de compra e venda de energia com consumidores. Já no mercado regulado, os consumidores têm sua compra de energia atendida pelas distribuidoras.

Também já está previsto no regulamento atual que, a partir de 1º de janeiro de 2023, o limite de carga cairá para 500 kW.

A minuta de portaria normativa publicada nesta terça-feira define que qualquer consumidor atendido em tensão igual ou superior a 2,3 kV poderá migrar ao mercado livre.

O texto define ainda que esses consumidores serão representados por comercializadores varejistas na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

“Tal movimento reforça e dá continuidade à trajetória de abertura de mercado que… vem promovendo reduções graduais dos limites para participação de consumidores no mercado livre desde julho de 2019”, disse o ministério, em nota.

Com relação aos consumidores em baixa tensão, como as residências, a pasta disse que neste momento não seria possível abarcá-los na abertura de mercado, “tendo em vista a necessidade prévia de que sejam promovidas evoluções legais e regulatórias decorrentes de uma eventual inclusão, de modo a resguardar a sustentabilidade da abertura de mercado para esse segmento”.

(Por Letícia Fucuchima; Edição de Eduardo Simões)