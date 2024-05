Governo indica ex-diretora da ANP para a presidência da Petrobras

Da Redação, ISTOÉ Dinheiroi Da Redação, ISTOÉ Dinheiro https://istoe.com.br/autor/istoe-dinheiro/ 14/05/2024 - 22:48 Para compartilhar:

O presidente Lula (PT) demitiu Jean Paul Prates da presidência da Petrobras nesta terça-feira (14).

A Petrobras informou que o Ministério de Minas e Energia (MME), após tomar conhecimento do pedido de Prates de “encerramento antecipado de seu mandato como presidente da Petrobras de forma negociada”, indicou Magda Maria de Regina Chambriard para ser a nova CEO da petroleira.

A executiva é uma figura conhecida no setor de petróleo, tendo atuado como diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP) durante o governo de Dilma Rousseff.

“A indicação será submetida aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório”, destacou a estatal.

Os papéis da Petrobras em Nova York (os chamados ADrs, recibos de depósitos e certificados de ações) caíam mais de 7% em Nova York no after market após a notícia. A maior preocupação do mercado é o risco de maior interferência política na gestão da Petrobras.

“O último ano foi um teste para a governança da Petrobras em diversos aspectos, demonstrando que, apesar das tentativas de interferência política, parte das diretrizes da empresa foi mantida, embora seja necessário reconhecer que em certos aspectos, como a defasagem nos preços dos combustíveis, houve falhas na implementação”, disse Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, destacando que ainda não há uma compreensão clara das mudanças que serão implementadas.