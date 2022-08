Governo indiano concede liberdade para 11 estupradores e assassinos condenados à prisão perpétua

Da Redação 18/08/2022 - 4:29 Compartilhe

A Índia decidiu perdoar e libertar alguns prisioneiros por conta do aniversário de 75 anos do país, comemorado na segunda-feira (15). A graça para 11 estupradores e assassinos condenados à prisão perpétua, no entanto, geraram intensa indignação no país asiático. As informações são do site G1.

Nas redes sociais, vídeos da libertação do grupo são divulgados. Os estupradores e assassinos aparecem do lado de fora da prisão de Panchmahals, no oeste do país, e recebem um doce antes da saída. O mais velho da gangue ainda tem os pés tocados por um homem, uma demonstração de respeito na Índia.

A indignação indiana se deve ao fato de que, no mesmo dia, o primeiro-ministro Narendra Modi fez um discurso na TV e pediu o “fim das humilhações das mulheres”, além de prometer rigor na luta contra agressões sexuais. Horas depois, os condenados pelo estupro coletivo da muçulmana Bilkis Bano foram soltos.

Opositores do governo pedem que o Estado de Gujarat revise a decisão e volte a prender os membros da gangue. A prisão de Panchmahals afirmou que o grupo foi solto após quase 15 anos de detenção por “bom comportamento”.