Governo grego acusado de manipular provas de tragédia ferroviária

Os partidos da oposição grega acusaram o governo neste domingo (24) de manipular provas para influenciar a opinião sobre a pior tragédia ferroviária do país, prometendo apresentar uma moção de censura.

Os três principais partidos de centro-esquerda e esquerda citaram o relatório de um jornal e afirmaram que o governo “forneceu” a veículos de comunicação afins gravações editadas da equipe do trem, com a intenção de reforçar a versão de que uma colisão que matou 57 pessoas em fevereiro de 2023 foi devido a um erro humano.

“Só há um caminho: uma moção de censura”, disse o líder do partido socialista Pasok, Nikos Androulakis, em comunicado.

O principal partido da oposição, Syriza, pediu a renúncia do primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, e o pequeno partido Nova Esquerda indicou que apoiaria a moção de censura.

Em 28 de fevereiro de 2023, antes da meia-noite, um trem com 350 passageiros a bordo, que viajava de Atenas para Tessalônica, colidiu frontalmente com um comboio de mercadorias.

O veículo To Vima afirmou neste domingo (24) que as gravações vazadas da equipe do trem na noite do acidente, reproduzidas pela mídia naquela época, foram editadas para sugerir que a culpa foi exclusivamente de um erro humano.

Especificamente, em um dos trechos, ouvia-se o chefe da estação dando o sinal verde a um maquinista anônimo.

No domingo, o To Vima disse que este último era maquinista de um trem anterior, não envolvido no acidente, mas que seu nome foi eliminado de propósito.

Neste domingo, o governo descreveu o relatório como “infundado” e mostrou-se tranquilo em relação à moção de censura no Parlamento, onde possui maioria absoluta.

