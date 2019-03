Governo finlandês renuncia após fracassar ao tentar reformas

SÃO PAULO, 8 MAR (ANSA) – O primeiro-ministro da Finlândia, Juha Sipilä, apresentou nesta sexta-feira (8) a demissão de seu governo, após não conseguir aprovar o projeto do Parlamento para reformas sociais e do sistema de saúde. A medida foi tomada poucas semanas antes das eleições gerais no país, marcadas para o próximo dia 14 de abril. A carta de renúncia foi enviada ao presidente finlandês, Sauli Niinistö, que pediu para o premier permanecer no cargo até o pleito. “O primeiro-ministro apresentou hoje a demissão do governo ao presidente da República”, diz o comunicado ressaltando que o mandatário aceitou o pedido. A decisão é vista como uma estratégia que permitirá ao partido de centro-direita de Sipilä mais liberdade durante a campanha eleitoral. Aos 57 anos, Sipila assumiu o poder em 2015 com a promessa de reestruturar o país. Entre suas prioridades estavam reformas sociais e da saúde já que o povo da Finlândia está cada vez mais idoso. A proposta do governo tinha o objetivo de passar para os governos regionais a gestão dos cuidados de saúde, atualmente entregues aos municípios. (ANSA)