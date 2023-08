Governo federal vai comprar leite em pó a preço de varejo, diz Carlos Fávaro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 9:20 Compartilhe

Brasília, 9 – O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o governo federal vai comprar leite em pó a preços de varejo em medida emergencial para auxílio aos produtores de leite. O anúncio foi feito durante a abertura da Agroleite em Castro (PR), informou o Ministério da Agricultura, em nota. “Fazer um enfrentamento à importação desenfreada é um compromisso que assumo aqui em nome do presidente Lula”, disse Fávaro.

De acordo com o ministro, a aquisição pretende enxugar o volume disponível no mercado e garantir rentabilidade às cooperativas e aos produtores. Fávaro afirmou que as medidas emergenciais para o setor serão adotadas ainda nesta semana. As compras do produto a preço de varejo tendem a ser feitas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na “modalidade compra pública modalidade doação simultânea”.

O setor leiteiro pede ajuda ao governo em meio à maior concorrência do produto nacional com o importado do Mercosul. Sobre a internalização de lácteos do bloco, que são desonerados de impostos, Fávaro afirmou aos produtores que o acordo com o Mercosul é sensível e que o tema será tratado com “total atenção” pelo governo federal. “O Mercosul é um bloco comercial muito importante para o Brasil. Nós vendemos a esses países produtos manufaturados que nos dão muita competitividade, ganhos e oportunidades, mas isso não pode ocorrer em detrimento de uma cadeia tão importante, que gera empregos, como a cadeia do leite”, destacou.

O ministro defendeu, ainda, medidas estruturantes para o setor, além das ações emergenciais, levando tecnologia para os produtores. “O Brasil, que já é campeão na produção de soja, na exportação de soja, algodão, carne bovina, carne suína, vai ser, sim, um grande player mundial na produção de leite e temos que ter dedicação para fazer isso acontecer”, observou.

