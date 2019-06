Governo federal quer prova de Fórmula E no gramado do Maracanã

Depois de criar polêmica defendendo a realização do GP Brasil de Fórmula 1 no Rio de Janeiro em 2020, quando ainda estará válido o contrato da categoria com São Paulo, nesta quinta-feira (20) o governo federal deu o pontapé para mais uma polêmica no automobilismo. As informações são do Blog Olhar Olímpico.

Em nota, anunciou que propôs à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) uma corrida de Fórmula E no País, oferecendo Rio, Brasília e Belo Horizonte. No entanto, São Paulo já tem conversas avançadas com a entidade internacional.

A nota foi divulgada pelo Ministério do Turismo. De acordo com a pasta, o ministro Marcelo Álvaro Antônio reuniu-se na quarta (19) em Paris com o presidente da FIA, Jean Todt. Diz a nota que o governo “obteve dele (Todt) o aval para que o Brasil receba uma etapa do circuito mundial da Formula E”.