Governo Federal promete mais de R$ 50 bilhões para o Rio Grande do Sul

O Governo Federal injetará mais de R$ 50 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul, devastado pelas inundações que já causaram mais de 100 mortes, anunciou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quinta-feira (9).

“Estamos falando de uma injeção de recursos da ordem de R$ 50 bilhões no Rio Grande do Sul”, disse Haddad em uma reunião ministerial em Brasília para abordar as medidas de resposta ao desastre climático, na qual também compareceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O pacote de medidas contempla principalmente a entrega de créditos e outros instrumentos de ajuda destinados a trabalhadores, empresas e municípios afetados.

Mais cedo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, havia estimado que seriam necessários pelo menos R$ 19 bilhões para reconstruir o estado.

No último fim de semana, o governante, que descreve inundações de efeito e extensão “devastadores”, citou a necessidade de um “plano Marshall” para a reconstrução.

Na tragédia, 107 pessoas morreram, 374 ficaram feridas e 136 estão desaparecidas, segundo a Defesa Civil estadual.

“Temos que nos preparar porque a gente vai ter tamanho da grandeza dos problemas quando a água baixar e os rios voltarem à normalidade”, disse Lula nesta quinta-feira.

