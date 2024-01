Governo federal planeja recriar o DPVAT

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/01/2024 - 1:42 Para compartilhar:

Após três anos de isenção, os donos de veículos devem voltar a pagar o DPVAT, o seguro obrigatório de veículos que deixou de ser pago em 2020. O dinheiro para indenizar brasileiros que sofrem acidentes de trânsito está acabando.

Em 2020, o Conselho Nacional de Seguros Privados, vinculado ao Ministério da Fazenda, suspendeu a cobrança e, desde 2021, a gestão do saldo do seguro obrigatório passou da seguradora Líder para a Caixa Econômica Federal.

O banco informou que entre 2021 e 2023 foram pagos 797 mil pedidos de indenização, totalizando pouco mais de R$ 3 bilhões, deixando no caixa quase R$ 790 milhões, o suficiente para pagar as indenizações de acidentes ocorridos apenas até 14 de novembro do ano passado, segundo a Caixa.

O DPVAT foi criado por lei de 1974 para indenizar vítimas de sinistros de trânsito em todo o território nacional. O seguro paga despesas médicas e indenizações em caso de invalidez permanente e morte. Mas diferentemente de um seguro privado, não cobre bens materiais.

