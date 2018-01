Governo federal libera R$ 2 milhões para ações de defesa civil em Florianópolis

O Ministério da Integração Nacional liberou hoje (31) R$ 2,06 milhões para ações de defesa civil em Florianópolis. A capital catarinense, assim como outros municípios do estado, foi atingida por fortes chuvas neste mês de janeiro, causando danos estruturais em vários bairros. Os recursos deverão ser usados para a recuperação da cidade. O prazo de execução das obras e serviços é de 180 dias.

A prefeitura de Florianópolis informou que também conseguiu, junto à Caixa Econômica Federal, a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores atingidos pelas chuvas, moradores dos bairros Armação, Morro das Pedras, Campeche, Rio Tavares e Costeira, no Sul da Ilha, Lagoa da Conceição, Canto da Lagoa e Itacorubi, no Leste, e Monte Verde, Saco Grande, Rio Vermelho, Ratones, Vargem Grande, Vargem Pequena, Ingleses e região do Papaquara, em Canasvieiras, no Norte.

Os moradores que não residem nas áreas listadas, mas que tiveram suas casas foram atingidos pelas chuvas – com alagamento ou desmoronamento, por exemplo –, precisam apresentar uma comprovação na hora do cadastro, por meio de fotos.

O cadastramento dos trabalhadores começa em 19 de fevereiro, no Sesc da Prainha, e os recursos devem ser liberados a partir de 19 de março. A estimativa da prefeitura é de que cerca de 16 mil pessoas têm direito ao benefício. Caso mais de um integrante da família possua saldo na conta do FGTS, todos terão acesso ao recurso.