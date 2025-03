Governo federal anuncia atualização cadastral de 6,4 milhões de famílias no CadÚnico

O governo federal anunciou que enviará comunicados para 6,4 milhões de famílias inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) para que realizem atualização de seus dados até fevereiro de 2026. A medida vale tanto para beneficiários de programas sociais do governo, tais como o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Pé-de-Meia, Auxílio Gás, Tarifa Social de Energia Elétrica, quanto aqueles que não estão enquadrados nesses programas mas estão inseridas no CadÚnico.

O CadÚnico é a ferramenta usada pelo governo brasileiro para incluir famílias de baixa renda em programas sociais. Ele reúne informações detalhadas sobre quantas pessoas compõem a família, qual é o valor per capta de cada integrante e condições de vida.

A atualização é prevista por lei e deve ser feita a cada dois anos ou quando a pessoa muda de endereço ou de renda. A não atualização pode suspender ou até bloquear a concessão de um benefício.

Como será o aviso e como atualizar?

O aviso sobre a atualização do CadÚnico será feito por meio do aplicativo do CadÚnico , no ícone “envelope”, e, para beneficiários do Bolsa Família, também nos aplicativos do Programa do CadÚnico e Caixa Tem, além de mensagens no extrato de pagamento.

As famílias serão notificadas de forma escalonada e não precisam ir imediatamente aos pontos do Sistema Único de Assistência Social (Suas), segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome. Mensagens de voz também serão disponibilizadas pela Central de Atendimento da Caixa.

Ao receber o aviso, as famílias devem ir ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou no órgão disponibilizado pela gestão municipal para atualizar seus dados. Famílias de uma só pessoa terão a entrevista realizada em seu domicílio.

Confira abaixo em qual situação é necessário atualizar:

– Em caso de mudança de endereço;

– Mudança de escola das crianças;

– Se novas pessoas vieram a morar na sua casa;

– Mudança de emprego de algum integrante da família ou perdeu o trabalho.

Para atualização cadastral, é necessário que a pessoa vá até o local de atendimento de sua cidade em que ela já está cadastrada. Para isso, é necessário levar os documentos de todos os integrantes da família, principalmente CPF, e comprovantes de residência atualizados.

Saiba mais detalhes sobre o CadÚnico abaixo.

O que é o Cadastro Único?

É uma ferramenta para inclusão social e acesso a programas sociais do governo.

Por que atualizar?

Atualizações são obrigatórias a cada dois anos ou com mudanças familiares (endereço, renda, estado civil, etc.). Dados atualizados garantem acesso correto aos programas sociais.

Quem pode se inscrever?

Famílias com renda de até meio salário-mínimo por pessoa ou vinculadas a programas sociais.

Documentos necessários para inscrição são os seguintes:

– Responsável pela família: documento com foto, CPF ou título de eleitor e Comprovante de endereço;

– Demais integrantes: certidão de nascimento ou casamento, CPF, RG, carteira de trabalho e título de eleitor;

– Indígenas e quilombolas: documentos citados acima ou Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI).

Como se cadastrar?

Leve os documentos a um posto de cadastramento ou Cras na sua cidade. É fundamental manter o cadastro atualizado para não perder benefícios.

Para mais informações

Acesse o site oficial do CadÚnico ou visite o Cras mais próximo. No Estado de São Paulo, o link para consultar as unidades do Cras podem ser consultados no site da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.