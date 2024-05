Governo fecha acordo e alíquota para compras internacionais fica em 20%

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 28/05/2024 - 19:16 Para compartilhar:

A Câmara dos Deputados fechou um acordo para taxar em 20% de impostos as compras internacionais de até US$ 50. A proposta foi costurada após uma reunião de líderes da Casa na tarde desta terça-feira, 28.

O governo topou a proposta após uma pressão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), que financia o trecho do projeto. O “jabuti” está incluido no PL do Mover.

Lira se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde desta terça e acordou as alíquotas de cobrança. A tendência é que o petista acate a ideia e não vete o trecho.

O relator do texto, deputado Átila Lira (Progressistas-PI), havia alterado o texto no fim da tarde para cobrar 25% de impostos para essas compras. Uma nova alteração deve ser realizada nas próximas horas.

Inicialmente, Lula estava resistente a acatar a cobrança das compras internacionais por entender que a medida é impopular e poderia afetar a imagem do governo. Lira, porém, convenceu o petista após as cobranças da indústria têxtil e varejista para taxar compras na Shopee e Shein.

No acordo, a votação do PL do Mover, com o “jabuti” da taxação das compras internacionais, deve ser simbólica, com a aprovação de todos os partidos. Segundo líderes, não deve haver discussões. PT e PL teriam aceitado a condição e aceitado as condições da votação.

Após a aprovação na Câmara, o texto deve seguir para o Senado. O projeto deve ser votado nesta quarta-feira, 29.