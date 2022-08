Estadão Conteúdo 04/08/2022 - 10:54 Compartilhe

O governo federal exonerou Pedro Paulo Dias Mesquita do cargo de secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME). A exoneração está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira.

De acordo com o documento, Pedro Mesquita deixou o posto “a pedido”.

O diário não traz a nomeação do substituto.

