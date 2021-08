Governo estuda premiar consumidor que reduzir demanda de eletricidade

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O governo estuda lançar em setembro um programa que visa premiar consumidores de energia do mercado regulado que conseguirem reduzir a demanda por eletricidade conforme metas estabelecidas em meio à crise hidrelétrica, afirmou nesta quarta-feira o secretário de energia elétrica, Christiano Vieira.

Ainda estão em estudo os detalhes sobre o plano e como seria a premiação ou como ela será administrada.

A ação seria mais uma das medidas a serem tomadas pelo governo federal para garantir o abastecimento de energia elétrica do país, diante da maior crise hídrica em mais de 90 anos nos reservatórios das hidrelétricas, principal fonte elétrica do país.

“Ideia do programa é premiar os consumidores que têm esforço de reduzir a carga e contribuir para aumento da segurança e redução do custo de geração”, disse o secretário, durante coletiva de imprensa para apresentar as iniciativas do governo.

O mercado regulado é atendido pelas distribuidoras de energia elétrica. O governo já tem um programa de redução voluntária de consumo no mercado livre.

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reforçou que por ora não há crédito extraordinário para bonificar os consumidores.

