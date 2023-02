Governo estuda elevar isenção do IR para 2 salários mínimos em 2023

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/02/2023 - 15:05 Compartilhe





BRASÍLIA (Reuters) – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuda aumentar a isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos este ano, disseram duas fontes com conhecimento das negociações neste sábado.

A ideia, ainda em avaliação, é cumprir pelo menos parcialmente uma das promessas de campanha de Lula, de elevar a isenção para trabalhadores que ganham até 5 mil reais, aumentando a renda disponível de quem ganha menos no país, disseram as fontes sob a condição de anonimato.

Uma isenção mais ampla, no entanto, representaria uma renúncia de receita muito maior em um momento em que a equipe econômica busca reduzir o forte déficit primário esperado para 2023 e sinalizar disciplina fiscal.





Como informou a Reuters na sexta-feira, o governo também está considerando aumentar o salário mínimo para 1.320 reais a partir de maio.

De modo que a isenção, se decidida, valeria para trabalhadores que ganham até 2.640 reais mensais.

Os trabalhadores que atualmente ganham até 1.903,98 por mês não pagam Imposto de Renda, valor que não é atualizado desde 2015, implicando, na prática, aumento da carga tributária sobre os brasileiros com salários menores.

A informação da medida em estudo foi divulgada inicialmente pelos jornais Folha de S.Paulo e Estado de S. Paulo.

(Reportagem de Marcela Ayres)





