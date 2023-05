Governo estima mais R$20 bi para finalizar Angra 3 e iniciar operação até 2029

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 10:44 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O governo estima um custo adicional de 20 bilhões de reais para finalizar as obras de Angra 3 e iniciar as operações da usina nuclear até 2029, disse nesta quarta-feira o secretário de energia elétrica do Ministério de Minas Energia, Gentil Nogueira de Sá Junior.

Em apresentação de propostas e programas da pasta na Câmara dos Deputados, ele explicou que cerca de 7,8 bilhões já foram aportados no empreendimento, que se encontra paralisado, e que o custo estimado para abandonar completamente as obras é de cerca de 13,6 bilhões de reais.

O secretário afirmou ainda que o governo está discutindo um “retrofit” de Angra I, que está completando 40 anos em atividade.

(Por Letícia Fucuchima)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias